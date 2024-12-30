В 2024 году опасная для жизни жара длилась почти на полтора месяца дольше обычного

AP: в уходящем году мир получил 41 дополнительный день сильной жары

В 2024 году продолжительность периодов опасной для жизни жары в мире увеличилась в общей сложности на 41 день. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на совместный доклад организаций World Weather Attribution и Climate Central.

Выводы отчета основаны на анализе международной команды ученых, сравнивших актуальные дневные температуры в разных регионах планеты с данными цифровой модели без учета изменений климата.

Согласно исследованию, в некоторых районах экстремальная жара в уходящем году длилась от 150 дней и более.

Специалисты также изучили 29 экстремальных погодных явлений в этом году, жертвами которых стали не менее 3,7 тыс. человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По словам ученых, некоторые из этих катаклизмов были вызваны природным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потепление в Тихом океане. Однако большая часть стихийных бедствий оказалась связана с изменениями климата.

Исследователи отметили, что при сохранении текущих климатических тенденций экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми, интенсивными и разрушительными.

Ранее эксперт ООН заявили, что экстремальная жара каждый год затрагивает более 500 млн детей во всем мире.