Ученые научили крыс разбираться в сортах белого вина не хуже сомелье

Международная группа ученых из Италии, Великобритании, Австрии и США выяснила, что крысы способны различать сорта белого вина — Рислинг и Совиньон Блан. Результаты показали, что грызуны классифицируют сложные запахи без использования языка или умственных способностей человека. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Cognition (AnimCog).

В эксперименте задействовали девять взрослых самцов домашних крыс, которые ранее уже обучались решению задач, связанных с категоризацией запахов. Каждому животному назначили один сорт вина в качестве «правильного» (S+), а другой — в качестве «неправильного» (S−). В ходе обучения зверькам предъявляли различные вина одного и того же сорта, но из разных урожаев и регионов.

Исследовательская установка включала автоматизированную систему подачи запахов. Крысы должны были тыкать носом в специальное отверстие, чтобы вызвать появление рычага. Если они нажимали на рычаг в ответ на «правильный» запах, то получали пищевое вознаграждение. После ошибки наступал «тайм-аут» — пауза без поощрения. Обучение продолжалось до тех пор, пока крысы не начинали правильно определять запахи в 80% случаев.

На этапе тестирования крысам предложили новые вина тех же сортов, которые они раньше не встречали. Результаты показали, что все девять крыс успешно научились различать два сорта вина, а большинство из них смогли обобщить свои знания на новые образцы. Крысы чаще нажимали на рычаг, когда чувствовали запах вина из «правильной» категории, что подтвердило их способность к обобщению.

В среднем крысы правильно определяли 94% обученных вин и 65% новых. При этом восемь из девяти грызунов показали высокую способность к обобщению, а шесть из них достигли статистически значимых результатов.

Исследование продемонстрировало, что сложная обонятельная категоризация не требует языковых или специфически человеческих когнитивных способностей.

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