Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мыши реанимируют бессознательных сородичей как парамедики, выяснили ученые

Science: мыши обладают врожденным умением помогать собратьям при потере сознания
close
Science (2025). DOI: 10.1126/science.adq2679

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что мыши помогают своим сородичам, находящимся в состоянии потери сознания. Грызуны ухаживают за обездвиженными особями, ускоряя их восстановление. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

В эксперименте животные продемонстрировали просоциальное поведение, предпочитая взаимодействовать с бессознательными собратьями, а не с бодрствующими.

Мыши тщательно вылизывали морду и пасть находившихся без сознания сородичей, пытаясь привести их в чувство. Это поведение не зависело от пола и сохранялось даже в полной темноте, что указывает на использование слуховых, обонятельных или тактильных сигналов для распознавания состояния.

С помощью методов кальциевой визуализации и оптогенетики ученые выяснили, что нейроны в миндалевидном теле (MeA) играют ключевую роль в таком поведении. Эти нейроны различают бодрствующих и седированных сородичей. Когда активность нейронов MeA подавлялась, мыши переставали ухаживать за обездвиженными особями. Напротив, стимуляция этих нейронов усиливала просоциальное поведение.

Это первое контролируемое исследование, демонстрирующее, как животные помогают сородичам в уязвимом состоянии. Ранее подобное поведение наблюдалось только у приматов и морских млекопитающих, но его нейронные механизмы оставались неизученными.

Понимание нейронных механизмов просоциального поведения может помочь в изучении социальных расстройств у людей, таких как аутизм или шизофрения. Кроме того, исследование подчеркивает важность миндалевидного тела в регуляции социального поведения и эмпатии.

Ранее ученые нашли сходство в работе мозга людей и человекообразных обезьян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами