Мыши реанимируют бессознательных сородичей как парамедики, выяснили ученые

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что мыши помогают своим сородичам, находящимся в состоянии потери сознания. Грызуны ухаживают за обездвиженными особями, ускоряя их восстановление. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

В эксперименте животные продемонстрировали просоциальное поведение, предпочитая взаимодействовать с бессознательными собратьями, а не с бодрствующими.

Мыши тщательно вылизывали морду и пасть находившихся без сознания сородичей, пытаясь привести их в чувство. Это поведение не зависело от пола и сохранялось даже в полной темноте, что указывает на использование слуховых, обонятельных или тактильных сигналов для распознавания состояния.

С помощью методов кальциевой визуализации и оптогенетики ученые выяснили, что нейроны в миндалевидном теле (MeA) играют ключевую роль в таком поведении. Эти нейроны различают бодрствующих и седированных сородичей. Когда активность нейронов MeA подавлялась, мыши переставали ухаживать за обездвиженными особями. Напротив, стимуляция этих нейронов усиливала просоциальное поведение.

Это первое контролируемое исследование, демонстрирующее, как животные помогают сородичам в уязвимом состоянии. Ранее подобное поведение наблюдалось только у приматов и морских млекопитающих, но его нейронные механизмы оставались неизученными.

Понимание нейронных механизмов просоциального поведения может помочь в изучении социальных расстройств у людей, таких как аутизм или шизофрения. Кроме того, исследование подчеркивает важность миндалевидного тела в регуляции социального поведения и эмпатии.

Ранее ученые нашли сходство в работе мозга людей и человекообразных обезьян.