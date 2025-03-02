Раскрыты катастрофические последствия извержения супервулкана около 80000 лет назад

Международная группа ученых, включающая специалистов в области геологии, гидрологии, химии и физики, обнаружила новые данные о суперизвержении Лос-Чокойос, которое случилось около 80000 лет назад на территории современной Гватемалы. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Суперизвержение Лос-Чокойос, произошедшее в районе вулканической системы Атитлан, считалось одним из самых мощных в истории Земли. Ранее предполагалось, что выброшенный в атмосферу пепел вызвал глобальное похолодание, которое могло привести к началу ледникового периода. Однако новое исследование опровергает эту теорию.

Ученые изучили ледяные керны, полученные в Гренландии и Антарктиде, которые содержат информацию о составе атмосферы в период извержения и последующие годы. Анализ слоев льда позволил установить точную дату извержения — около 79500 лет назад.

Исследователи также подтвердили, что извержение было катастрофическим: огромное количество пепла вызвало глобальное похолодание и снижение солнечного света. Однако, вопреки ожиданиям, пепел рассеялся всего за несколько десятилетий, что позволило климату быстро восстановиться.

Эти выводы ставят под сомнение теории о том, что будущие суперизвержения могут спровоцировать новый ледниковый период и угрожать существованию человечества. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы изучить последствия других древних суперизвержений и улучшить прогнозирование возможных климатических изменений в будущем.

Ранее ученые подтвердили, что супервулканы не способны устроить на Земле ледниковый период.