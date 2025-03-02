Названы овощи, которые не помогут насытить организм клетчаткой

Огурцы, помидоры, стручковый перец, цветная капуста и салат содержат много полезных для здоровья витаминов, однако в них мало пищевых волокон, необходимых для работы микрофлоры кишечника. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Квинсленда.

По словам ученых, существует два типа клетчатки, которые выполняют разные функции: растворимая и нерастворимая. Растворимая клетчатка — это сложные некрахмальные углеводы, способные впитывать воду и образовывать в кишечнике гель. Источниками такой клетчатки являются фрукты, овощи и бобовые. Их потребление помогает снижать уровень холестерина в крови.

Нерастворимая клетчатка представляет собой более грубую волокнистую массу, которая увеличивает объем стула и нормализует пищеварение, а также продлевает чувство сытости и снижает риск развития диабета. Ее можно получить из орехов, семян и цельнозерновых продуктов.

Специалисты отметили, что овощи — отличный источник как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, а также необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако не во всей растительной пище содержание клетчатки одинаково. Огурцы, помидоры, спаржа, шпинат, грибы, стручковый перец, цветная капуста и разные виды зелени не помогут насытить организм пищевыми волокнами.

Тем не менее, низкое содержание клетчатки нельзя считать поводом для исключения этих продуктов из здорового рациона. Чтобы сбалансировать питание, ученые из Университета Квинсленда рекомендуют дополнять их горохом, авокадо, морковью, свеклой, тыквой, сладким картофелем и капустой.

Ранее были названы растения, «обгоняющие» обычные овощи по количеству витаминов.