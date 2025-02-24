Названы растения, «обгоняющие» обычные овощи по количеству витаминов

Ученые из Университета Чукурова (Турция) обнаружили, что микрозелень (молодые побеги съедобных растений) содержит больше калия, фосфора, витамина С и других полезных веществ, чем некоторые традиционные овощи. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ученые объяснили, что микрозелень собирают в течение недели или трех после прорастания. Благодаря быстрому росту, неприхотливости и высокой питательной ценности она является многообещающим решением для обогащения рациона. Тем не менее, количество исследований, оценивающих пользу этого типа растений для здоровья, ограничено.

Исследователи провели лабораторный анализ состава шести видов растений: микрозелени брокколи (Brassica oleracea), черного редиса (Raphanus sativus), красной свеклы (Beta vulgaris), гороха (Pisum sativum), подсолнечника (Helianthus annuus) и фасоли (Phaseolus vulgaris).

Оказалось, что по содержанию многих витаминов, микроэлементов и антиоксидантов микрозелень может превосходить некоторые овощи. Микрозелень фасоли содержит наибольшее количество аскорбиновой кислоты — 80,45 мг на 100 г свежей массы, что ниже, чем в красном перце, но несколько выше, чем в брокколи.

Микрозелень подсолнечника была особенно богата кальцием (содержала 148,63 мг/100 г свежей массы). Традиционные овощи, такие как брокколи, морковь и шпинат, обычно содержат от 33 до 106 г этого вещества. Микрозелень брокколи отличилась наибольшим количеством железа (2610,42 мкг/100 г свежей массы) и марганца (350,56 мкг/100 г свежей массы) — питательных веществ, необходимых для формирования эритроцитов и метаболизма.

Больше всего лимонной кислоты было обнаружено в ростках красной свеклы (358,83 мг/100 г свежей массы), янтарной кислоты — в микрозелени фасоли (611,99 мг/100 г свежей массы), а фумаровой кислоты — в микрозелени подсолнечника (12,56 мг/100 г свежей массы). Эти кислоты способствуют усвоению минералов, борются с отеками, нормализуют давление и укрепляют стенки сосудов.

Ученые добавили, что четыре вида ростков — красной свеклы, черного редиса, брокколи и подсолнечника — содержали больше всего фенолов и флавоноидов, способных защищать клетки от окисления. Однако именно микрозелень черного редиса обладала самым высоким антиоксидантным потенциалом.

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