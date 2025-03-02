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Ученые раскрыли, как достичь счастья в жизни

Applied Psychology: попытки стать счастливым приводят к несчастью
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DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Торонто в Скарборо установили, что «погоня» за счастьем и попытки взять все аспекты жизни под контроль приводят к истощению умственной энергии и ухудшению психического благополучия. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.

«Погоня за счастьем схожа с эффектом снежного кома. Когда человек решает попытаться почувствовать себя счастливее, эти усилия истощают способность делать то, что приносит счастье», — объяснил профессор Сэм Маглио, один из авторов исследования.

Ученые предположили, что у людей, которые активно стремятся стать счастливыми, снижается способность контролировать свои импульсы в повседневной жизни. Это указывает на то, что желание стать счастливее конкурирует с самоконтролем за ограниченные умственные ресурсы.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели серию экспериментов на добровольцах. В одном из них участникам предложили простую задачу — ранжировать список объектов. Несмотря на свою простоту, такая задача требует умственной концентрации и саморегуляции. Участники, которые заявляли, что активно стремятся к счастью, показали худшие результаты — они потратили меньше времени на выполнение задачи, что свидетельствует о снижении уровня умственных ресурсов.

В другом эксперименте ученые использовали рекламу с упоминанием слова «счастье», чтобы подсознательно побудить участников стремиться к этому состоянию. После этого каждому добровольцу предложили миску, наполненную шоколадом. Испытуемые, подвергшиеся влиянию рекламы, съели значительно больше шоколада.

По словам ученых, такие действия говорили об ослаблении самоконтроля — участники стремились удовлетворить краткосрочные потребности, несмотря на наличие долгосрочной цели.

Результаты работы совпадают с более ранними исследованиями парадокса выбора. Эта концепция предполагает, что наличие слишком большого количества вариантов может привести к усталости в процессе принятия решений и последующей неудовлетворенности. Когда человек вынужден постоянно выбирать, его умственные ресурсы истощаются, а общее качество жизни — снижается.

Исследователи приходят к выводу, что более пассивный подход к поиску счастья может быть более эффективным. Вместо того чтобы активно стремиться к счастью, может быть полезнее позволить себе наслаждаться моментом без лишнего напряжения. Это позволит сохранить умственные ресурсы для более важных задач и улучшить качество жизни в целом.

Ранее стало известно, как раннее желание завести детей влияет на уровень счастья в будущем.

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