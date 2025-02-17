Стало известно, как раннее желание завести детей влияет на уровень счастья в будущем

P& A: люди, рано желавшие детей, чувствуют себя несчастными, если не завели их

Международная группа исследователей выяснила, как жизненные цели, которые мы ставим в раннем возрасте, влияют на наше благополучие в будущем. Это исследование было проведено как среди людей, которые становятся родителями, так и среди тех, кто предпочитает не заводить детей. Работа опубликована в журнале Psychology & Aging (P& A).

Жизненные цели играют ключевую роль в формировании эмоций, мыслей и поведения человека на протяжении жизни. Согласно теориям развития на протяжении жизни, люди корректируют свои стремления в зависимости от общественных ожиданий и личных обстоятельств. Предыдущие исследования показали, что неспособность достичь важных жизненных целей, таких как родительство, может негативно сказываться на благополучии.

Целью нового исследования авторов было понять, связано ли стремление к родительству в возрасте 20 лет с различиями в траекториях благополучия в среднем возрасте, особенно для тех, кто так и не стал родителем.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 562 человека. Участники наблюдались с ранней взрослости, в возрасте от 18 до 30 лет, до среднего возраста: 40 лет для женщин и 50 лет для мужчин. Чтобы минимизировать различия между людьми, которые стали родителями, и теми, кто не стал, исследователи использовали метод сопоставления с учетом склонности. Это позволило им сравнить две сбалансированные группы: 281 родителя и 281 бездетного человека, контролируя такие факторы, как доход, образование, занятость, семейное положение и исходное благополучие.

Участники оценивали свое субъективное благополучие по восьми категориям: удовлетворенность жизнью (включая удовлетворенность здоровьем, работой и семьей), психическое здоровье, позитивные и негативные эмоции, одиночество. Также они оценивали важность девяти жизненных целей в 20 лет, с особым акцентом на стремление к родительству и карьерному успеху. Эти цели в раннем возрасте были проанализированы в контексте благополучия в среднем возрасте. Исследование охватывало почти 25 волн сбора данных, что делает его одним из самых масштабных и длительных исследований в этой области.

В среднем, взрослые люди с детьми и без них продемонстрировали схожие траектории благополучия в зрелом возрасте. Однако были выявлены некоторые интересные различия. Молодые люди, которые не стали родителями, рассказали о более высоком уровне психического здоровья и меньшем количестве негативных эмоций по сравнению с теми, кто родил детей. Тем не менее, они также отметили, что испытывают меньше положительных эмоций и чувствуют себя более одинокими.

Со временем эти различия исчезли, и обе группы показали схожие траектории благополучия в среднем возрасте. Одним из самых интересных результатов было то, что те, кто в 20 лет сильно ориентировался на родительство, но так и не стал родителем, испытывали ухудшение психического здоровья, когнитивного и эмоционального благополучия в среднем возрасте.

По мнению ученых, результаты исследования подчеркивают сложность взаимодействия жизненных целей и благополучия, показывая, что на долгосрочное счастье влияет то, как люди ставят и корректируют свои цели на протяжении жизни.

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