Грибы помогут защититься от гриппа, выяснили ученые

Исследователи из Канады выяснили, что грибы могут не только укреплять иммунитет, но и защищать организм от гриппа. Работа опубликована в журнале Nature Immunology.

Команда авторов обнаружила, что содержащиеся в грибах бета-глюканы помогают снизить воспаление в легких и улучшают их функцию у инфицированных мышей.

После введения этих волокон подопытные животные реже сталкивались с осложнениями, а их шансы на выживание заметно увеличивались. Ученые отмечают, что пока испытания проводились только на мышах, но результаты уже указывают на потенциал грибов в борьбе с респираторными заболеваниями.

Бета-глюканы известны своими иммуномодулирующими свойствами, однако новое исследование показывает, что они также могут «перепрограммировать» иммунные клетки, помогая организму справляться с инфекцией. Мыши, получившие дозу бета-глюканов, имели больше нейтрофилов — клеток, отвечающих за борьбу с инфекцией, но их поведение стало более сдержанным. Это позволило избежать чрезмерного воспаления, которое часто приводит к тяжелым последствиям, таким как пневмония.

Ученые отмечают, что этот эффект сохранялся до месяца, что дает надежду на возможность разработки долговременных защитных механизмов. Хотя исследования находятся на ранней стадии, открытие может помочь не только в борьбе с гриппом, но и с другими респираторными заболеваниями.

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