Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученых удивило странное взаимодействие между гусеницами и муравьями

Insect Science: некоторые гусеницы зависят от муравьев
close
Hélio Soares Júnior

Ученые из Бразилии обнаружили, что определенные виды гусениц способны выживать только при наличии «правильных» муравьев. Эксперимент показал, что если гусеницу поместить к незнакомым муравьям, они ее атакуют и убивают, несмотря на попытки установить дружеский контакт. Работа опубликована в журнале Insect Science.

Виды гусениц Juditha molpe и Nymphidium chione взаимодействуют только с конкретными муравьиными видами (Dolichoderus bispinosus и Pheidole biconstricta соответственно). Эти гусеницы выделяют сладкий нектар, привлекающий муравьев, которые в ответ защищают их от хищников.

Ученые провели эксперимент, меняя местами гусениц и муравьев. В группе, где муравьи оставались «своими», взаимодействие проходило нормально: насекомые распознавали секретируемый нектар, потребляли его и начинали охранять гусениц.

Однако при встрече с чужими муравьями гусеницы сначала были проигнорированы, а затем атакованы. В большинстве случаев муравьи убивали гусениц, а Pheidole biconstricta даже разрывали их на части. Исследователи выяснили, что взрослые самки бабочек откладывают яйца только на тех растениях, где живут «подходящие» муравьи. Без их защиты гусеницы погибают.

Теперь ученые планируют изучить, помогают ли выделяемые гусеницами химические вещества отпугивать не только муравьев, но и других хищников и паразитов.

Ранее ученые нашли решение эволюционной дилеммы о курице и яйце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами