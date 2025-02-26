Ученых удивило странное взаимодействие между гусеницами и муравьями

Ученые из Бразилии обнаружили, что определенные виды гусениц способны выживать только при наличии «правильных» муравьев. Эксперимент показал, что если гусеницу поместить к незнакомым муравьям, они ее атакуют и убивают, несмотря на попытки установить дружеский контакт. Работа опубликована в журнале Insect Science.

Виды гусениц Juditha molpe и Nymphidium chione взаимодействуют только с конкретными муравьиными видами (Dolichoderus bispinosus и Pheidole biconstricta соответственно). Эти гусеницы выделяют сладкий нектар, привлекающий муравьев, которые в ответ защищают их от хищников.

Ученые провели эксперимент, меняя местами гусениц и муравьев. В группе, где муравьи оставались «своими», взаимодействие проходило нормально: насекомые распознавали секретируемый нектар, потребляли его и начинали охранять гусениц.

Однако при встрече с чужими муравьями гусеницы сначала были проигнорированы, а затем атакованы. В большинстве случаев муравьи убивали гусениц, а Pheidole biconstricta даже разрывали их на части. Исследователи выяснили, что взрослые самки бабочек откладывают яйца только на тех растениях, где живут «подходящие» муравьи. Без их защиты гусеницы погибают.

Теперь ученые планируют изучить, помогают ли выделяемые гусеницами химические вещества отпугивать не только муравьев, но и других хищников и паразитов.

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