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Стало известно, в каком возрасте люди быстрее стареют

Nature Aging: скачки старения происходят в среднем в 44 и 60 лет
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Старение человека долгое время считалось постепенным процессом. Однако международная группа ученых доказала, что в жизни есть два возрастных рубежа, когда организм претерпевает резкие молекулярные изменения. Первый скачок происходит в среднем в 44 года, второй — в 60 лет. Эти периоды сопровождаются глобальными изменениями в составе белков, липидов, РНК и микробиома.
Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Исследование основывается на анализе данных 108 добровольцев, за которыми ученые наблюдали в течение нескольких лет.

В результате было выявлено, что в 44 года происходят заметные изменения в метаболизме липидов, кофеина и алкоголя, а также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений в работе кожи и мышц. В 60 лет перестройки затрагивают углеводный обмен, иммунную систему, почки и продолжают усиливать риски сердечных патологий.

Важно, что подобные изменения наблюдаются как у мужчин, так и у женщин, что исключает влияние исключительно менопаузы.

По мнению ученых, открытие может значительно повлиять на исследования в области профилактики возрастных заболеваний и стратегий продления молодости. Однако авторы отмечают, что их выборка пока невелика, и дальнейшие исследования помогут глубже понять механизмы этих резких скачков в процессе старения.

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