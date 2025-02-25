Ракету «Союз-2.1а» приготовили к отправке на орбиту

Роскосмос: ракету с грузовиком «Прогресс МС-30» поставили на старт на Байконуре

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» установили на стартовом столе на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты «Роскосмоса» продолжили готовить ее к пуску, говорится в сообщении.

Известно, что «Прогресс МС-30» доставит на международную космическую станцию (МКС) почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов.

Также пребывающие на МКС космонавты получат одежду и питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота, а также новый скафандр для работы в открытом космосе «Орлан-МКС» №6.

В декабре сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» отправилась в космос с космодрома Байконур с пятым спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

Ранее эксперт усомнился в том, что причиной отставки бывшего главы «Роскосмоса» Юрия Борисова стали проблемы с НКЦ.