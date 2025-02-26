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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» затоплен в Тихом океане

«Роскосмос»: несгораемые части «Прогресса МС-28» упали в Тихий океан
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Госкорпорация «Роскосмос»

Несгоревшие части конструкции грузового космического корабля «Прогресс МС-28» затоплены в Тихом океане. Об этом сообщает «Роскосмос».

Находившийся полгода на Международной космической станции (МКС) «Прогресс МС-28» был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы Земли и затем разрушился.

Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля упали в несудоходном районе, который находится в южной части Тихого океана.

2 марта к МКС прибудет новый грузовой корабль «Прогресс МС-30», старт которого намечен на 28 февраля.

25 февраля ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» установили на стартовом столе на космодроме Байконур в Казахстане.

Известно, что «Прогресс МС-30» доставит на Международную космическую станцию (МКС) почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов.

Ранее Маск призвал готовиться к прекращению эксплуатации МКС.

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