Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» затоплен в Тихом океане

Несгоревшие части конструкции грузового космического корабля «Прогресс МС-28» затоплены в Тихом океане. Об этом сообщает «Роскосмос».

Находившийся полгода на Международной космической станции (МКС) «Прогресс МС-28» был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы Земли и затем разрушился.

Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля упали в несудоходном районе, который находится в южной части Тихого океана.

2 марта к МКС прибудет новый грузовой корабль «Прогресс МС-30», старт которого намечен на 28 февраля.

25 февраля ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» установили на стартовом столе на космодроме Байконур в Казахстане.

Известно, что «Прогресс МС-30» доставит на Международную космическую станцию (МКС) почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов.

Ранее Маск призвал готовиться к прекращению эксплуатации МКС.