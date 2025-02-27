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Врач рассказал, почему у сперматозоидов может не хватать сил на оплодотворение

Уролог Спивак: иногда у сперматозоидов может не хватать силы на зачатие

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Если сперматозоиду было сложно пробираться через семявыносящие протоки, то у него может не остаться сил на оплодотворение, рассказал «Газете.Ru» профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

«У каждого сперматозоида есть определенный запас энергии, который расходуется на его активную подвижность. Если ему трудно пробираться через протоки, он может растратить свою энергию. При этом на спермограмме он может выглядеть вполне нормально, но его ресурсы могут быть на пределе», — объяснил врач.

По его словам, выявить проблемы с транспортом сперматозоидов из яичек по выносящим протокам позволяет ультразвуковое исследование.

«Эти протоки могут быть подвержены различным изменениям. Например, обструкция, закупорка из-за инфекционных заболеваний, передающихся половым путём, генетические дефекты или кисты могут влиять на проходимость. Обструкция может быть неполной, и тогда спермограмма будет показывать некоторое количество сперматозоидов. Однако это может негативно сказываться на фертильности из-за затруднений в транспорте», – отметил врач.

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