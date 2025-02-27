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Российскую нейросеть научили выявлять особенности ребенка по рисунку

МГППУ: создана нейросеть, которая по рисунку выявляет особенности ребенка

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Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) создают нейросетевой программный комплекс для интерпретации результатов теста «Рисунок человека», по которому психологи устанавливают личностные особенности детей и подростков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в проектном офисе Минобрнауки России.

Тест «Рисунок человека» активно используется в отечественной психологии и образовании для широкого спектра возрастов респондентов, в том числе для дошкольников (5 – 7 лет), младших школьников (7 – 10-11 лет) и подростков (12-14 лет). Тест заключается в том, что респондента просят нарисовать человека на листе бумаги простым карандашом. Затем психолог на основе анализа особенностей рисунка может сделать выводы об индивидуальных чертах личности и спланировать дальнейшее диагностическое обследование.

«Несмотря на кажущуюся простоту этой методики, интерпретация результатов часто затруднительна и требует от педагогов-психологов достаточного опыта и высокой квалификации. Решением проблемы может стать нейросеть, способная дать рекомендации педагогам-психологам по интерпретации детского рисунка или помочь перепроверить их собственное заключение», – рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта заведующий кафедрой «Цифровое образование» МГППУ Марина Сорокова.

Нейросетевой программный комплекс для интерпретации результатов теста «Рисунок человека» выполнен в формате мобильного приложения. Оно позволяет минимизировать ошибки и ускорить процесс анализа изображения, но никогда не заменит квалифицированного специалиста.

«В настоящее время построен прототип программного комплекса, продолжаются проектно-исследовательские работы по построению нейросетевых моделей, завершение которых планируется на конец 2025 - начало 2026 года. Приложение может использоваться педагогами-психологами и другими специалистами образовательных организаций, центров психолого-медико-социального сопровождения и социальных служб для выявления проблемных зон и проведения профилактической работы», – заключила Сорокова.

Разработка ведется в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

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