Раскрыт состав античных композитов, защищающих древние корабли от влаги

В НИЦ «Курчатовский институт» исследовали образцы внутреннего и внешнего покрытий корпуса античного корабля, затонувшего в порту Фанагории в I веке до н.э. Ученые установили, что для герметизации швов бортовой обшивки древних кораблей использовали просмоленные шерстяные жгуты и композиты — обмазку из глины с добавлением волос животных и перьев. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Курчатовском институте.

Исследованный корабль нашли при подводных раскопках экспедиции Института археологии РАН в 2012 году. Это военное судно, оборудованное тараном с царским клеймом Митридата Понтийского, — является образцом эллинистических судостроительных традиций.

Ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий использовали сразу несколько методик, чтобы определить состав искусственных покрытий, сохранившихся на внутренней и наружной поверхности бортовой обшивки, а также на шпангоутах (поперечных ребрах корпуса).

«С помощью хроматографического анализа установили органическую составляющую покрытий. Исследование структуры и состава минеральной части покрытий проводили методами рентгеновской спектрометрии и дифрактометрии, в том числе на синхротроне «КИСИ-Курчатов». Для определения видовой принадлежности обнаруженных в уплотнительных плетеных жгутах и обмазках органических включений использовались оптическая и электронная микроскопия», — рассказал «Газете.Ru» Эдуард Грешников, ведущий специалист лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий.

Оказалось, что древние корабелы использовали для герметизации швов между поясами внутренней бортовой обшивки просмоленные шерстяные жгуты. Для дополнительной фиксации и гидроизоляции сверху на них наносили композитные обмазки из глины с добавлением волос животных и перьев. Дело в том, что последние почти не подвергаются размягчению в воде. Они не только связывают глину, но и придают прочность и долговечность.

Также было установлено, что античные корабелы владели и некоторыми технологиями биозащиты судов. Наружная поверхность корпуса корабля была покрыта смесью биоцидного серосодержащего красителя реальгара с воском и смолами хвойных деревьев. Это покрытие не только защищало материал судна от влаги и древоточцев, но и предотвращало обрастание бортов моллюсками, что позволяло судну двигаться с высокой скоростью.

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