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Ученые раскрыли назначение древнейшей в мире вычислительной машины

UG: 2200-летний Антикитерский механизм отслеживал греческий лунный календарь

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National Archaeological Museum, Athens

Шотландские ученые из Университета Глазго раскрыли секрет древнего устройства, известного как Антикитерский механизм. Обломки этой машины были найдены в 1901 году у берегов греческого острова Антикитера. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Антикитерский механизм представляет собой бронзовый прибор размером с обувную коробку, созданный около 2,2 тыс. лет назад. Внутри корпуса находилась сложная система из шестерней разного размера. Этот аппарат иногда называют старейшим компьютером в мире, однако до последнего времени было неясно, какие именно расчеты он выполнял.

Одна часть аппарата, известная как «календарное кольцо», использовалась для отслеживания дней в году. Кольцо сохранилось лишь частично, поэтому ученые не знали, сколько именно дней оно отображало.

Команда из Универсиета Глазго изучила механизм с помощью статистических методов, разработанных для обнаружения слабых сигналов в астрономических наблюдениях. Результаты позволили смоделировать отсутствующие части и детали прибора.

Ученые определили, что календарный диск, вероятно, имел 354 или 355 отверстий, что соответствует 354-дневному лунному календарю, который использовался в то время в Греции. Кроме того, устройство отображало движение Солнца, Луны и планет в соответствии с ходом времени.

Открытие уточнило более раннюю гипотезу, в соответствии с которой артефакт был механической версией древнеегипетского 365-дневного календаря.

Авторы исследования отметили, что Антикитерский механизм был сделан чрезвычайно умелым мастером с использованием высокоточных вычислений.

Ранее ученые выяснили время крушения античного Киренийского корабля у берегов Кипра.

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