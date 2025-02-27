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Злоупотребление гаджетами вызывает у подростков маниакальные расстройства

SРРЕ: частое использование гаджетов ведет к маниакальным симптомам у подростков
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что частое использование гаджетов вызывает у подростков симптомы, схожие с маниакальным эпизодом при биполярном расстройстве. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (SРPE).

В исследовании приняли участие 9243 американских ребенка в возрасте 10–11 лет. За психическим здоровьем испытуемых наблюдали в течение нескольких лет. Особое внимание было уделено количеству времени, которое подростки проводили за экранами. Оказалось, что чем больше времени подростки тратили в интернете, тем сильнее у них повышался риск развития биполярного расстройства в последующие два года.

В частности, подростки, постоянно играющие в игры, смотрящие видео и общающиеся в мессенджерах, подвержены маниакальным эпизодам. Их симптомы включают: искаженно завышенную самооценку, малую потребность во сне, рассеянность, быструю бессвязную речь, импульсивность и скачущие мысли.

Врачи отмечают, что подростковый возраст — критически важный период для формирования психического здоровья, и раннее появление маниакальных симптомов может привести к более серьезным и длительным расстройствам. Специалисты из Калифорнийского университета подчеркивают важность своевременного выявления факторов риска.

Ученые рекомендуют родителям контролировать время, которое дети проводят за экранами, особенно перед сном. Однако полностью запрещать использование гаджетов не стоит, так как в умеренных дозах они помогают детям общаться, учиться и развивать необходимые навыки.

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