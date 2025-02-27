Найден главный белок, помогающий сопротивляться стрессу

Ученые из Университета Лаваля установили, что у мышей, устойчивых к стрессу, в одной из защитных структур мозга больше рецепторов белка CB1. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Как сообщила профессор Каролин Менар, руководитель исследования, белок каннабиноидного рецептора типа 1 (CB1) является важным элементом гематоэнцефалического барьера — защитной полупроницаемой структуры между кровеносной системой и нервной тканью (в том числе мозгом).

Исследования показали, что при хроническом социальном стрессе барьер нарушается, что способствует проникновению воспалительных молекул в мозг и развитию тревожных и депрессивных состояний. Однако новая работа выявила, что астроциты — клетки, составляющие часть этого барьера, играют ключевую роль в реакции на стресс.

В ходе экспериментов на мышах ученые заметили, что в организме животных, устойчивых к стрессу, уровень рецепторов CB1 в астроцитах был значительно выше, чем у мышей с депрессивным поведением. Этот факт побудил исследовать роль этих рецепторов в реакции на хронический стресс.

С помощью вирусного вектора ученые увеличили экспрессию рецепторов CB1 в астроцитах другой группы животных, не затрагивая их нейроны.

«У этих мышей базовые уровни тревожности, наблюдаемые при отсутствии стресса, были снижены, как и симптомы тревожности и депрессивного поведения, вызванные социальным стрессом. Повышенная экспрессия рецепторов CB1 приводит к устойчивости за счет улучшения состояния сосудов в мозге», — подытожила Менар.

Дополнительные эксперименты показали, что повышение уровня рецепторов CB1 также наблюдалось у мышей, получавших антидепрессанты или доступ к физическим упражнениям.

Исследования человеческих мозговых тканей подтвердили связь между CB1 и симптомами депрессии. Оказалось, что у людей с тяжелой депрессией количество этих рецепторов этого белка значительно снижено

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Ранее ученые выяснили, что близкие родственники вызывают стресс у японских макак.