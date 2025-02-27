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Раскрыт механизм развития хронической боли в кишечнике

Nature: за возникновение боли в кишечнике отвечают два типа клеток
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Depositphotos

Ученые из Южно-Австралийского института здоровья и медицинских исследований (SAHMRI) выяснили, что два типа энтерохромаффинных (ЭК) клеток отвечают за возникновение боли при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Кишечник человека обладает барьером, состоящим из клеток, которые помогают удерживать микробы в желудочно-кишечном тракте и способствуют усвоению питательных веществ. Важной частью этого барьера являются энтерохромаффинные клетки, которые выполняют роль сенсоров, отслеживающих вредные вещества и посылающих сигналы об угрозе.

Однако, как показало исследование, эти клетки могут продолжать посылать сигналы боли даже после того, как угроза здоровью исчезает, что может приводить к хроническому дискомфорту. По словам ученых, существует два типа ЭК-клеток, которые реагируют на различные раздражители в кишечнике. Ворсинчатые ЭК-клетки, расположенные в слизистой оболочке, первыми «замечают» повреждения, такие как окислительный стресс.

«Ворсинчатые ЭК-клетки действуют как охранники, высвобождая серотонин и АТФ ((аденозинтрифосфорную кислоту) для предупреждения организма о проблемах в кишечнике», — объяснил старший автор исследования, профессор Стюарт Брайерли.

Другой тип клеток — криптические ЭК-клетки — расположены глубже в слизистой оболочке. Они реагируют на другой тип раздражителей, например, на компоненты острой пищи, такой как васаби или горчица. Эти клетки также выделяют серотонин, активируя нервные окончания и вызывая боль.

«Обычно криптические ЭК-клетки помогают регулировать секрецию в кишечнике, но при воздействии раздражителей или воспалении они активируют болевые пути», — добавил Брайерли.

Лучшее понимание работы этих клеток может помочь ученым разработать более эффективные методы лечения язвенного колита и болезни Крона. Эти воспалительные заболевания кишечника сопровождаются слабостью, диареей и хронической болью, ухудшая качество жизни людей по всему миру.

Ранее были названы два типа продуктов для защиты от рака кишечника.

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