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Ученые научились перерабатывать волокна, используемые в бронежилетах

JACS: создана технология переработки арамидных волокон
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SashaMagic/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Гронингена совместно с компанией Teijin Aramid разработали новый способ переработки арамидных волокон с использованием микроволнового реактора. Этот метод позволяет разлагать материал почти полностью всего за 15 минут, не требуя высоких температур и органических растворителей. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Арамидные волокна, такие как Kevlar и Twaron, известны своей исключительной прочностью при малом весе. Их используют для производства бронежилетов, прочных тросов и автомобильных шин, но переработка этих материалов до сих пор оставалась сложной задачей. Механическое измельчение снижает качество вторичного сырья, а существующие химические методы требуют применения агрессивных растворителей и высоких температур.

Новая методика использует микроволновой реактор, который значительно ускоряет разложение полимера. Процесс проходит при более низких температурах и без органических растворителей. При этом он обеспечивает 96% разложения за 15 минут, что делает его намного быстрее и эффективнее существующих технологий.

По словам профессора Катии Лоос, ведущего автора исследования, эта технология может значительно улучшить систему переработки арамидных волокон. Ученые планируют продолжить исследования совместно с Teijin Aramid, чтобы оптимизировать процесс и внедрить его в промышленное производство.

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