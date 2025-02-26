Стали известны секреты военных операций британцев в годы Второй мировой войны

JCA: в Британии использовали «звездные ловушки» в годы Второй мировой войны

Ученые из Килского университета изучили три сохранившихся объекта воздушных обманных маневров времен Второй мировой войны в Северном Стаффордшире. Эти сооружения, предназначенные для отвлечения немецких бомбардировщиков, использовались для защиты стратегически важных промышленных объектов. Работа опубликована в журнале Journal of Conflict Archaeology (JCA).

В 1940 году британское правительство развернуло сеть ложных целей, чтобы сбивать с толку немецкую авиацию. Среди них были макеты аэродромов и промышленных объектов. В исследованных местах применялись так называемые звездные ловушки — они создавали иллюзию разрушенных, но все еще функционирующих заводов, привлекая удары военно-воздушных сил Германии.

Чтобы усилить эффект, операторы зажигали огни, имитирующие пожары после бомбежки, и использовали освещение, создающее видимость работающих цехов. Исследования показали, что такие ложные цели успешно отвлекали до 5% немецких атак.

Ученые исследовали три из четырех известных объектов-ловушек — Keele, Beech и Caverswall, построенные между 1941 и 1943 годами. Четвертый объект, Swynnerton, не сохранился. Все они располагались вдоль радиолучевых путей немецкой авиации и защищали такие заводы, как Shelton Iron and Steel Works, фабрика Michelin и оружейное производство Radway Green.

Методы исследования включали аэрофотосъемку с дронов, наземное 3D-сканирование LiDAR, георадарные исследования и анализ почвы.

Оказалось, что Keele сохранился лучше всего: ученые обнаружили целое бомбоубежище с бетонной крышей, расширительными камерами и следами защитных штор. Beech, находящийся в лесистой местности, сохранил стены укрытия и керамическую трубную систему. Кирпичи с клеймом «PB Co. Ltd» указывают на местное производство по заказу Министерства снабжения.

Caverswall пострадал больше остальных, но благодаря малому количеству растительности удалось создать детальные цифровые модели оставшихся фундаментов. Все сооружения имели системы защиты от взрывов, доказывая, что их строили с расчетом на реальную опасность.

Операторы этих станций подвергались смертельному риску. Укрытия не имели автоматизированных систем, поэтому персонал должен был вручную запускать огни и пожары в момент приближения немецких самолетов.

Координация с противовоздушной обороной была критически важной: необходимо было убедить пилотов , что они атакуют уже разбомбленные, но все еще функционирующие заводы. Как только огни зажигались, операторы прятались в укрытия, надеясь, что их ловушка сработает — и что они сами выживут после удара.

Ученые рекомендуют продолжить изучение других ложных целей в Великобритании, чтобы создать полную картину их сохранности и значения. Эти скрытые памятники войны напоминают о хитроумных тактиках военного времени и бесстрашии людей, которые стояли за их работой.

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