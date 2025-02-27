Стало известно, как сильно можно поправиться при приеме антидепрессантов

Ученые из Медицинского исследовательского института госпиталя дель Мар (IMIM) установили, что у людей, проходящих лечение антидепрессантами, вес увеличивается в среднем на 2%. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

В исследовании приняли участие 3127 взрослых людей в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 16,4% сообщили, что принимали антидепрессанты постоянно в течение всего периода исследования (5,1%), начали принимать их в определенный момент после включения в него (6,2%) или принимали их в начале, но позже прекратили (5,1%).

В течение шестилетнего периода наблюдения все участники в среднем набрали по 500 граммов веса. При этом сильнее всего поправились те, кто принимал антидепрессанты.

«У всех людей, принимающих антидепрессанты, повышается вероятность набора веса и развития ожирения», — подтвердила доктор Камилла Лассаль, исследователь из Научно-исследовательского института больницы дель Мар и Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).

Ученые подсчитали, что у участников, которые принимали антидепрессанты в начале наблюдения, а затем перестали их использовать, вес увеличился на 1,8% по сравнению с теми, кто никогда их не пил. Те, кто начал применять антидепрессанты во время наблюдения, и те, кто продолжал их принимать на протяжении всего исследования, набрали на 2% больше веса. При этом последней группе риск развития ожирения увеличился вдвое.

Исследователи отметили, что связь между приемом антидепрессантов и набором веса оставалась независимой от возраста, пола, социально-экономического статуса, образа жизни и интенсивности симптомов депрессии.

Ранее был назван простой способ снизить риск развития депрессии на 20%.