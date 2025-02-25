Назван простой способ снизить риск развития депрессии на 20%

Microbiome: один апельсин в день снижает риск развития депрессии на 20%

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы установили, что потребление одного апельсина в день может снизить риск депрессии на 20%. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Ученые использовали данные 100 тысяч женщин, ранее принимавших участие в «Исследовании здоровья медсестер II» (NHS2). Целью этого крупного многолетнего проекта был анализ взаимосвязей между образом жизни, питанием, приемом определенных лекарств и риском развития различных состояний здоровья.

В рамках нового исследования ученые сосредоточились на потреблении цитрусовых. Они обнаружили, что медицинские работницы, ежедневно употреблявшие один средний апельсин, на 20% реже сталкивались с депрессией. При этом аналогичного защитного эффекта не оказывали другие фрукты, такие как яблоки и бананы.

Тем не менее ученые подчеркнули, что нельзя сравнивать полезные свойства цитрусовых с эффективностью традиционных антидепрессантов, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Здоровое питание снижает риск развития депрессии, однако для ее лечения необходимы правильно подобранные препараты.

Ранее ученые подтвердили, что редкий секс повышает риск депрессии у женщин.