Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые создали невероятно прочный углеродный материал

Matter: создан 2D-материал в восемь раз прочнее графена
close
Gustavo Raskoksy/Rice University

Исследователи из Национального университета Сингапура совместно с учеными Райсского университета разработали однослойный аморфный углерод — новый двумерный материал, который оказался в восемь раз прочнее графена. Работа опубликована в журнале Matter.

Графен — один из самых прочных материалов на Земле, но у него есть серьезный недостаток: если в нем появляется трещина, она распространяется очень быстро, что делает материал хрупким. Это ограничивает его применение в реальных устройствах, особенно в областях, требующих высокой механической устойчивости.

Новый материал, как и графен, состоит всего из одного слоя атомов углерода. Однако у него неоднородная структура, которая сочетает в себе как упорядоченные (кристаллические), так и беспорядочные (аморфные) области. Именно это придает ему уникальную прочность и способность сопротивляться образованию трещин.

«Такой дизайн предотвращает быстрое распространение трещин, позволяя материалу поглощать больше энергии перед разрушением», — объяснил Бонгки Шин, соавтор исследования.

Чтобы изучить механические свойства MAC, ученые использовали испытания на разрыв внутри сканирующего электронного микроскопа, которые позволили наблюдать за образованием трещин в реальном времени. Также они провели компьютерное моделирование на уровне атомов. Это позволило понять, как взаимодействуют аморфные и кристаллические области и как они препятствуют распространению трещин.

«Ранее такие исследования были невозможны, поскольку создание и визуализация ультратонких аморфных материалов на атомном уровне — сложная задача. Но благодаря новым методам синтеза и высокоточной микроскопии нам удалось это сделать», — отметил профессор Йимо Хан.

По мнению ученых, новое открытие может привести к созданию прочных и устойчивых компонентов для технологий будущего.

Ранее «колесо фортуны» помогло доказать квантовую природу вращения атомов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами