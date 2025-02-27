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Врач рассказал, когда иммунитет мужчины может атаковать его сперматозоиды

Уролог Спивак: травмы мошонки могут вызвать выработку антител к сперматозоидам

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Иногда бесплодие могут вызывать антиспермальные антитела, которые атакуют сперматозоиды, что делает их нежизнеспособными. Они могут начать вырабатываться после получения травм мошонки, рассказал «Газете.Ru» профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

«Основными причинами появления антиспермальных антител являются травмы мошонки, воспаление, онкологические заболевания и хирургические операции.
У нас есть гематотестикулярный барьер, который отделяет основной кровоток от кровотока в яичках. Если он нарушается, то организм начинает воспринимать сперматозоиды как чужеродные тела и начинает с ними бороться», — объяснил врач.

При подозрении на эту патологию врач может назначить специальные анализы. Антиспермальные антитела могут выявляться на сперматозоидах, в сперме и в крови. При этом визуально эякулят никак не меняется.

«Оценивая сперму, мужчина может воспользоваться лишь визуальным методом. Самостоятельно оценить качество спермы невозможно. Но, если мужчина замечает какие-то аномалии в сперме, например, слишком мало или слишком много эякулята в процессе семяизвержения, или присутствуют сгустки, а также отмечается необычный цвет, ему следует обратиться к урологу. Я имею в виду изменения по сравнению с обычным состоянием», – заключил врач.

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