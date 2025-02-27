Врач рассказал, когда иммунитет мужчины может атаковать его сперматозоиды

Иногда бесплодие могут вызывать антиспермальные антитела, которые атакуют сперматозоиды, что делает их нежизнеспособными. Они могут начать вырабатываться после получения травм мошонки, рассказал «Газете.Ru» профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

«Основными причинами появления антиспермальных антител являются травмы мошонки, воспаление, онкологические заболевания и хирургические операции.

У нас есть гематотестикулярный барьер, который отделяет основной кровоток от кровотока в яичках. Если он нарушается, то организм начинает воспринимать сперматозоиды как чужеродные тела и начинает с ними бороться», — объяснил врач.

При подозрении на эту патологию врач может назначить специальные анализы. Антиспермальные антитела могут выявляться на сперматозоидах, в сперме и в крови. При этом визуально эякулят никак не меняется.

«Оценивая сперму, мужчина может воспользоваться лишь визуальным методом. Самостоятельно оценить качество спермы невозможно. Но, если мужчина замечает какие-то аномалии в сперме, например, слишком мало или слишком много эякулята в процессе семяизвержения, или присутствуют сгустки, а также отмечается необычный цвет, ему следует обратиться к урологу. Я имею в виду изменения по сравнению с обычным состоянием», – заключил врач.

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