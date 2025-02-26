Ученые пришли к парадоксальным выводам насчет ядра Марса

Немецкие ученые из Байройтского университета совместно с коллегами из других стран выяснили, что ядро Марса может иметь твердый компонент. Это противоречит предыдущим данным, согласно которым глубочайшие недра соседней планеты должны быть жидкими. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ранее миссия NASA InSight установила, что ядро Красной планеты состоит преимущественно из жидкого железа с примесями более легких элементов, таких как сера. Однако теперь исследователи предполагают, что при определенных условиях в ядре Марса может начаться кристаллизация твердого вещества.

Команда провела эксперименты при высоких давлениях и температурах, чтобы изучить поведение сульфида железа — ключевого компонента марсианского ядра. Результаты показали, что если температура в центре Марса опустится ниже примерно 1960 Кельвинов (1687 °C), сульфид железа может начать кристаллизоваться, формируя твердое внутреннее ядро.

«Наши данные подтверждают, что при дальнейшем охлаждении Марса в его ядре может образоваться твердая фаза», — отметили авторы исследования.

Хотя для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные геофизические измерения, работа ученых открывает новые перспективы для понимания эволюции Марса. Если твердое ядро действительно существует, это может повлиять на магнитное поле планеты и ее геологическую активность.

Ранее ученые сумели заглянуть в недра Марса из земной лаборатории.