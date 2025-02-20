Ученые назвали способ определить, готовы ли вы к романтическим отношениям

Международная команда исследователей выяснила, что друзья могут довольно точно определить, насколько вы готовы к серьезным романтическим отношениям. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Ранее уже было известно, что друзья играют важную роль в романтической жизни: они могут познакомить нас с партнером, дать совет или поддержать в трудные моменты. Но теперь ученые решили выяснить, насколько объективно друзья оценивают нашу готовность к серьезным отношениям.

В исследовании приняли участие 772 человека из США (в основном женщины в возрасте около 19 лет), объединенные в группы по четыре друга. Каждый участник заполнял онлайн-анкеты, оценивая как свою собственную готовность к отношениям, так и готовность друзей.

Участникам также предложили ответить на вопросы, связанные с их стилем привязанности — тревожным (боязнь быть отвергнутым) или избегающим (дискомфорт при близости).

Анализ результатов показал, что друзья в целом сходятся во мнении о том, кто из них более или менее готов к серьезным отношениям. Причем эта согласованность оказалась даже выше, чем при оценке тревожности или избегания в привязанности.

«Мы были удивлены, насколько восприятие друзей совпадает с тем, как люди оценивают свою собственную готовность к отношениям», — отметил ведущий автор исследования Хьюон Янг из Мичиганского государственного университета.

Удивительно, но факт: люди, которые считают себя готовыми к отношениям, часто воспринимают своих друзей как таких же. Это свидетельствует о том, что наши собственные взгляды на отношения могут влиять на нашу оценку окружающих.

В будущем ученые планируют изучить, насколько предсказания друзей оказываются точными в долгосрочной перспективе — например, помогают ли они предугадать, насколько успешными будут отношения.

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