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Названо новое полезное свойство рыбы

JNNР: рыба замедляет прогрессирование рассеянного склероза
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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Шведские ученые установили, что потребление в пищу нежирной и жирной рыбы может замедлить наступление инвалидности у людей с рассеянным склерозом. Результаты опубликованы в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry (JNNP).

В исследовании приняли участие 2 719 добровольцев с недавно диагностированным рассеянным склерозом (РС). Это хроническое аутоиммунное прогрессирующее заболевание нервной системы, вследствие которого человек может стать инвалидом. Нарушение проведения нервных импульсов в головном и спинном мозге ведет к ослаблению рук и ног, ухудшению зрения, головокружению и снижению подвижности.

Исследование проводилось в рамках проекта Epidemiologic Investigation of Multiple Sclerosis (EIMS) в Швеции. Участники предоставили информацию о своем образе жизни и привычках питания, включая потребление рыбы. Результаты показали, что активное потребление как жирной, так и нежирной рыбы на момент постановки диагноза снижало риск прогрессирования заболевания на 44%, а усугубления симптомов до третьей степени инвалидности — на 45%.

Ученые предположили, что терапевтический эффект оказывают не омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, а аминокислота таурин. В организме таурин выполняет различные функции, в том числе защищает клетки от разрушения благодаря антиоксидантному и противовоспалительному воздействию.

Ранее были названы важнейшие продукты для мужского здоровья.

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