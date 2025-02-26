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Врач рассказала, почему в носу возникает посторонний запах

Daily Mail: посторонний запах в носу может возникать из-за опухоли в мозге
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Посторонние запахи в носу могут быть вызваны длительным воспалением или инфекцией, а также полипами и опухолями мозга. Об этом изданию Daily Mail рассказала  британский терапевт Элли Кэннон.

Врач объяснила, что потеря обоняния или изменения в его работе могут быть следствием перенесенного COVID-19 и других простудных заболеваний. Чаще всего люди ощущают, что в носу «застревают» запахи химических веществ, испорченной еды или дыма.

Закупорка дыхательных путей также может привести к скоплению застоявшегося воздуха, что, в свою очередь, способствует проникновению инфекций, воспалению, и, как следствие, возникновению неприятных запахов.

Доктор Кэннон уточнила, что опасными причинами изменения обоняния могут быть опухоли в мозге или носу.

Чтобы исключить такую вероятность, рекомендуется пройти МРТ головного мозга, а также обследование ушей, горла и носа. Однако, чаще всего появление посторонних запахов вызвано доброкачественными новообразованиями, называемыми полипами, или хроническим синуситом.

Ранее врач рассказала, как часто кровь в моче указывает на рак.

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