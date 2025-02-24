Врач рассказала, как часто кровь в моче указывает на рак

Кровь в моче может быть признаком рака мочевого пузыря или почек, однако намного чаще этот симптом указывает на инфекцию мочевыводящих путей (ИМП). Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

Врач отметила, что развитие рака почек или мочевого пузыря чаще сопровождается не только кровотечением, но и болью в пояснице, потерей веса и болезненным мочеиспусканием. Онкологические заболевания, тем не менее, не являются самой распространенной причиной крови в моче.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) возникают вследствие проникновения бактерий, в норме присутствующих в кишечнике или на коже человека. Бактерии попадают в мочевые пути восходящим путем через мочеиспускательный канал, далее в мочевой пузырь и затем в почки. Существуют инфекции нижних (цистит, уретрит) и верхних мочевых путей (пиелонефрит, апостематозный пиелонефрит).

Кровь в моче появляется, когда определенный участок мочевыводящих путей, включающий в себя почки, мочевой пузырь и мочеточники, травмируется различными агентами. Другой возможной причиной могут быть камни в почках, но обычно эта патология сопровождается сильными болями в спине или животе.

Доктор Кэннон добавила, что в случае отрицательного результата теста на инфекцию вероятность наличия рака почек и мочевого пузыря повышается. Однако узнать точный диагноз можно только после цистоскопии — процедуры, при которой в мочевой пузырь вводят крошечный жгут с камерой под местной анестезией.

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