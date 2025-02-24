Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как часто кровь в моче указывает на рак

Daily Mail: рак не является самой частой причиной крови в моче
close
Freepik.com

Кровь в моче может быть признаком рака мочевого пузыря или почек, однако намного чаще этот симптом указывает на инфекцию мочевыводящих путей (ИМП). Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

Врач отметила, что развитие рака почек или мочевого пузыря чаще сопровождается не только кровотечением, но и болью в пояснице, потерей веса и болезненным мочеиспусканием. Онкологические заболевания, тем не менее, не являются самой распространенной причиной крови в моче.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) возникают вследствие проникновения бактерий, в норме присутствующих в кишечнике или на коже человека. Бактерии попадают в мочевые пути восходящим путем через мочеиспускательный канал, далее в мочевой пузырь и затем в почки. Существуют инфекции нижних (цистит, уретрит) и верхних мочевых путей (пиелонефрит, апостематозный пиелонефрит).

Кровь в моче появляется, когда определенный участок мочевыводящих путей, включающий в себя почки, мочевой пузырь и мочеточники, травмируется различными агентами. Другой возможной причиной могут быть камни в почках, но обычно эта патология сопровождается сильными болями в спине или животе.

Доктор Кэннон добавила, что в случае отрицательного результата теста на инфекцию вероятность наличия рака почек и мочевого пузыря повышается. Однако узнать точный диагноз можно только после цистоскопии — процедуры, при которой в мочевой пузырь вводят крошечный жгут с камерой под местной анестезией.

Ранее в России нашли способ выявить по анализу крови два самых сложных для диагностики вида рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами