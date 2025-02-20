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Назван завтрак, улучшающий работу мозга

Food & Function: грецкие орехи с йогуртом на завтрак улучшают работу мозга
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Depositphotos

Ученые из Университета Рединга обнаружили, что употребление 50 граммов грецких орехов с мюсли и йогуртом на завтрак способствует ускорению реакции и улучшению памяти в течение дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

В исследовании приняли участие 32 здоровых молодых человека в возрасте от 18 до 30 лет. В разные дни эксперимента они потребляли на завтрак грецкие орехи с йогуртом и хлопьями, а также другие варианты блюд. Через шесть часов после каждого первого приема пищи испытуемые проходили сканирование мозга и тесты на оценку когнитивных способностей.

Результаты показали, что завтрак с орехами оказывал более положительное влияние на скорость мозговых реакций и память, чем обычный. Анализ крови участников показал положительные изменения в уровне глюкозы и жирных кислот — оба фактора могут влиять на работу мозга.

По словам исследователей, грецкие орехи содержат омега-3, альфа-линоленовые жирные кислоты, белки и растительные соединения, называемые полифенолами. Все эти вещества могут улучшать когнитивные способности. Однако для того, чтобы точнее понять механизмы воздействия этих компонентов, нужны дополнительные исследования.

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