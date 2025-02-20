Назван завтрак, улучшающий работу мозга

Ученые из Университета Рединга обнаружили, что употребление 50 граммов грецких орехов с мюсли и йогуртом на завтрак способствует ускорению реакции и улучшению памяти в течение дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

В исследовании приняли участие 32 здоровых молодых человека в возрасте от 18 до 30 лет. В разные дни эксперимента они потребляли на завтрак грецкие орехи с йогуртом и хлопьями, а также другие варианты блюд. Через шесть часов после каждого первого приема пищи испытуемые проходили сканирование мозга и тесты на оценку когнитивных способностей.

Результаты показали, что завтрак с орехами оказывал более положительное влияние на скорость мозговых реакций и память, чем обычный. Анализ крови участников показал положительные изменения в уровне глюкозы и жирных кислот — оба фактора могут влиять на работу мозга.

По словам исследователей, грецкие орехи содержат омега-3, альфа-линоленовые жирные кислоты, белки и растительные соединения, называемые полифенолами. Все эти вещества могут улучшать когнитивные способности. Однако для того, чтобы точнее понять механизмы воздействия этих компонентов, нужны дополнительные исследования.

Ранее были названы природные вещества, эффективно укрепляющие сердце.