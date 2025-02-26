Названы неожиданные признаки проблем с сердцем

Daily Mail: серое кольцо вокруг радужки может указывать на проблемы с сердцем

Появление серого «кольца» вокруг радужки глаз и утолщение ногтевых пластин может сигнализировать о болезнях сердца. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Бхавини Шах.

По словам врача, об известных признаках сердечных заболеваний, таких как боль и стеснение в груди, нерегулярный сердечный ритм и утомляемость, знает большинство людей.

Тем не менее, существуют и скрытые симптомы, которые часто игнорируются. Одним из особенно странных признаков является утолщение и расширение ногтевых пластин. Это происходит потому, что сердечно-сосудистая система не может эффективно направлять насыщенную кислородом кровь к пальцам, что приводит к избыточной выработке вещества, ускоряющего рост ногтевой ткани.

Появление серого кольца вокруг радужки, по словам доктора Шах, может указывать на ишемическую болезнь сердца (ИБС). Исследования показывают, что примерно у 45% людей старше 40 лет вокруг радужной оболочки есть подобный «ободок». Также он присутствует примерно у 70% шестидесятилетних.

Специалист объяснила, что серое «кольцо» вокруг радужки может говорить о высоком уровне холестерина — жирового вещества, которое закупоривает кровеносные сосуды. Нарушение кровотока по коронарным артериям может привести к поражению сердечной мышцы, чем и характеризуется ИБС.

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