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Земля прошла через два межзвездных облака миллионы лет назад, выяснили ученые

GRL: космические облака могли вызывать похолодание на Земле 7 и 2 млн лет назад

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Depositphotos

Американские ученые из Бостонского университета выяснили, что миллионы лет назад Земля и вся Солнечная Система прошли через плотные межзвездные облака. Это воздействие могло вызвать резкое похолодание на нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Межзвездные облака — это обширные области газа и пыли между звездами внутри галактик. Они в основном состоят из водорода с небольшим количеством гелия и следов более тяжелых элементов.

Облака играют ключевую роль в жизненном цикле звезд, предоставляя материалы для формирования новых звезд, и засеиваются элементами после угасания звезд. Они различаются по размеру, плотности и местоположению и являются важной частью эволюции галактики.

По словам специалистов, первая встреча Земли с межзвездным облаком могла произойти около 7 млн лет назад. Событие повторилось 2 млн лет назад.

Команда обнаружила, что взаимодействия действительно сыграли свою роль в изменениях в атмосфере Земли.

Они выяснили, что уровни водорода в верхних слоях атмосферы существенно возросли. Вновь полученный водород был преобразован в молекулы воды в нижних слоях атмосферы, и это также привело к снижению мезосферных уровней озона.

Эти процессы привели бы к появлению глобальных серебристых облаков в мезосфере. Они не были бы постоянными, но могли бы заблокировать 7% солнечного света, достигающего Земли, погрузив нашу планету в ледниковый период.

Ранее ученые оценили шанс столкновения Млечного Пути с соседней галактикой.

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