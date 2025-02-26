Ученые все это время ошибались относительно природы красного цвета Марса

Марс приобрел свой знаменитый красный оттенок из-за ржавчины, но новое исследование показало, что процесс окисления железа на планете начался раньше, чем предполагалось. Международная команда ученых выяснила, что марсианская пыль содержит не гематит, как считалось ранее, а ферригидрит — минерал, который формируется в присутствии воды. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые давно знают, что красный цвет Марса связан с оксидами железа, образовавшимися в результате взаимодействия воды, кислорода и горных пород. Со временем эта ржавчина разрушалась, превращалась в пыль и разносилась по всей планете ветрами, что продолжается и по сей день.

Ранее считалось, что основной минерал, придающий красный цвет Марсу — это гематит, который формируется в условиях сухой атмосферы на протяжении миллиардов лет. Однако новые лабораторные эксперименты показали, что марсианская пыль по составу ближе к ферригидриту — веществу, которое образуется в холодной воде и сохраняет следы влаги даже спустя миллиарды лет.

Исследователи воссоздали марсианскую пыль в лаборатории, смешав различные типы оксидов железа с вулканической породой базальтом, и сравнили полученные образцы с данными, собранными орбитальными аппаратами и марсоходами.

«Мы пытались создать копию марсианской пыли, используя разные оксиды железа. Оказалось, что ферригидрит в смеси с базальтом наиболее точно соответствует тому, что мы наблюдаем на Марсе», — рассказал ведущий автор исследования доктор Адомас Валантас.

Наличие ферригидрита означает, что на Марсе вода сохранялась дольше, чем считалось ранее. Это, в свою очередь, может изменить представления о его климате в прошлом и шансах на существование жизни.

«Марс остается Красной планетой, но наше понимание его цвета изменилось. Если ржавчина появилась раньше, чем мы думали, это может говорить о более продолжительном водном периоде в его истории», — отметил ученый Колин Уилсон из Европейского космического агентства.

Теперь ученые с нетерпением ждут миссий, которые смогут доставить образцы марсианской пыли на Землю. Они помогут точно определить, сколько воды сохранилось в породах планеты и какие тайны скрывает ее прошлое.

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