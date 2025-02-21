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Ученые разработали новый метод защиты Земли от астероидов

NatCom: предложен новый метод отклонения астероидов от Земли
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Depositphotos

Ученые из Политехнического университета Милана и Технологического института Джорджии изучили результаты миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) NASA и предложили новый способ отклонения астероидов от Земли. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

26 сентября 2022 года космический зонд DART столкнулся с астероидом Диморф — это стало первой в истории попыткой изменить траекторию небесного тела с помощью удара. Наблюдения за последствиями столкновения, включая данные с телескопа Хаббл, показали, что удар вызвал выброс огромного количества обломков.

Исследование под руководством профессора Масатоши Хирабаяши показало, что если астероид имеет округлую форму, выброшенные частицы расходятся в стороны и уменьшают эффект удара на 56%. Это означает, что просто увеличивать размер зонда — не лучший вариант. Вместо одного массивного зонда исследователи предложили использовать несколько небольших, так как они точнее направляют выброс обломков и дают больший импульс для отклонения астероида.

Данные Хаббл также помогли определить, как солнечный свет воздействует на выброшенные частицы, изменяя их траекторию.

Эти исследования помогут спроектировать более эффективные миссии по защите Земли от потенциально опасных астероидов. В будущем стратегии отклонения астероидов могут включать серии точечных ударов, а не одиночные столкновения, что позволит сэкономить ресурсы и повысить шансы на успех.

Ранее ученые открыли новый инструмент для поиска инопланетной жизни.

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