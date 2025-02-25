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Исследователи выдвинули новую гипотезу возникновения красного цвета Марса

Nature: красный цвет Марсу дает минерал ферригидрит, образованный с помощью воды
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NASA/Adam Valantinas

Исследователи установили, что красный цвет Марса вызван не безводным гематитом, как предполагалось ранее, а оксидом железа ферригидритом, для формирования которого требуется холодная вода. Соответствующие выводы представлены в статье научного журнала Nature.

В своей работе ученые показали, что слабокристаллический ферригидрит является доминирующим состоянием на Марсе. По мнению исследователей, такая устойчивость минерала дает основания полагать, что он образовался в период на раннем этапе в окислительных условиях, когда на Марсе было влажно и холодно. Позднее последовал переход к современной гиперзасушливой среде.

Ученые отмечают, что подобное открытие проливает свет на изучение ранней истории планеты и периодов, когда на ней еще могла быть вода.

Незадолго до этого международная группа астрономов представила новую гипотезу о том, как вода впервые появилась на Земле. Согласно статье в журнале Astronomy & Astrophysics, в отличие от предыдущих теорий, предполагавших, что вода была доставлена кометами или астероидами, новый подход указывает на естественный процесс испарения ледяных астероидов в ранней Солнечной системе.

Согласно новой гипотезе, ледяные астероиды формировались в протопланетном диске – массивном облаке газа и пыли, окружавшем молодое Солнце. После рассеяния этого диска лед на астероидах начинал испаряться, образуя огромный диск водяного пара, который заполнял пространство вокруг Солнца. Этот пар затем распространялся внутрь, «окутывая» молодые планеты, такие как Земля, Марс, Венера и Меркурий.

Ранее астрономы обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую планету.

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