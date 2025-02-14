Астрономы обнаружили поблизости от нас потенциально обитаемую планету

Международная группа ученых подтвердила существование экзопланеты HD 20794 d, которая может обладать условиями для жизни. Эта планета массой около 5,8 массы Земли вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, в зоне, где теоретически возможно существование жидкой воды. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

HD 20794 d находится всего в 20 световых годах от нас — по астрономическим меркам, буквально «по соседству». Ее орбита проходит через обитаемую зону — область, где температура может позволить воде оставаться жидкой.

«Для меня было огромной радостью подтвердить существование планеты», — отметил астрофизик Майкл Кретинье из Оксфордского университета . — «Тем более что первый сигнал был на грани чувствительности спектрографа, и мы долго не были уверены, настоящая ли это планета или ошибка».

Впервые систему звезды HD 20794 изучили в 2011 году, обнаружив три экзопланеты. Однако лишь в 2022 году Кретинье заметил слабое периодическое колебание звезды, вызванное гравитационным воздействием планеты. Для подтверждения находки ученые провели дополнительные наблюдения с помощью спектрографа ESPRESSO Европейской южной обсерватории.

Хотя орбита HD 20794 d проходит через обитаемую зону, есть важная особенность: она эллиптическая. Это значит, что только часть своего долгого 648-дневного года планета находится на расстоянии, где вода может быть жидкой. В самой дальней точке орбиты температура может опускаться настолько, что вода замерзнет.

Радиус планеты оценивается от 1,7 до 2,1 радиуса Земли: Если планета меньше, она может быть каменистой супер-Землей, возможно, с атмосферой и водой. Если больше — скорее всего, это будет мини-Нептун с плотной газовой оболочкой и малым шансом на жизнь.

Для полного понимания потенциала обитаемости потребуются дальнейшие исследования, возможно, с помощью будущих космических телескопов. Поскольку планета находится так близко, есть надежда на получение ее изображения в обозримом будущем.

«Я с нетерпением жду, что другие ученые смогут рассказать о ней больше», — добавил Кретинье. — «Ведь это один из ближайших известных нам аналогов Земли, пусть и со своими особенностями.»

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