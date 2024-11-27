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Найдено еще одно сходство в работе мозга человекообразных обезьян и людей

PLOS: человекообразные обезьяны воспринимают визуальную информацию как люди

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Mario Plechaty Photograph/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Невшательского университета (Швейцария) установили, что способ, которым мозг человекообразных обезьян упорядочивает визуальные события, схож с таковым у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Наблюдая за тем, как кошка гонится за мышью, люди попеременно смотрят на кошку и мышь, используя информацию для соединения их в то, что называется отношениями агент-пациент, где кошка выступает в роли субъекта, а мышь — в роли объекта. Этот когнитивный механизм считается одной из основ эволюции человеческого языка.

Чтобы выяснить, могут ли человекообразные обезьяны определять отношения субъект-объект, авторы исследования показали 84 коротких видеоклипа пяти шимпанзе, двум гориллам и двум орангутангам. Ученые также проанализировали поведение 14 взрослых людей и детей во время просмотра роликов.

Результаты показали, что как обезьяны, так и взрослые люди обращают больше внимания на субъекты и объекты, чем на фоновые детали. Это внимание усиливается, когда на экране появляется еда. Ученые также выяснили, что люди, как правило, сосредотачивались на движущихся объектах, тогда как обезьяны проявляли интерес и к фону. Однако шестимесячные младенцы, в отличие от взрослых, больше обращали внимание на фон, чем на взаимодействие субъектов и объектов.

Это открытие подтверждает, что способность различать роли в событиях — важный элемент когнитивной эволюции. По мнению ученых, она могла развиться задолго до появления языка. Результаты исследования также подчеркивают, что выделение ролей агента и пациента в событиях не является уникальной особенностью человека.

Ранее ученые создали новый метод восстановления человеческого зрения.

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