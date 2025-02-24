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Между старением мозга и сердца нашли связь

JN: слабое сердце повышает риск развития деменции и болезни Паркинсона
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Мельбурна установили, что по мере старения сердечно-сосудистой системы ухудшается работа областей мозга, регулирующих деятельность автономной нервной системы. Это повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience (JN).

Ученые использовали передовые методы визуализации, чтобы впервые наглядно показать, как изменения в сердце и мозге взаимодействуют в течение жизни. В исследовании приняли участие почти три тысячи здоровых взрослых людей в возрасте от 46 до 80 лет.

Ученым давно известно, что сердце и мозг взаимосвязаны — мозг регулирует работу сердца, а сердце снабжает мозг кровью и кислородом. Однако остается неясным, почему заболевания этих органов часто развиваются одновременно.

Новое исследование показало, что плохое состояние сердечно-сосудистой системы является фактором риска для заболеваний мозга. Ученые также выяснили, что регулярные кардиотренировки, укрепляющие сердце и сосуды, снижают риск таких заболеваний, как деменция и болезнь Паркинсона.

Команда исследователей использовала технологию мультиорганной визуализации и расширенный анализ для выявления, какие области мозга подвергаются изменениям по мере старения сердечно-сосудистой системы. Эти области связаны с важнейшими нейросетями, регулирующими автономную нервную систему и работу сердца.

Сотрудник Университета Мельбурна Ялда Амирмоецци подчеркнула, что новые данные могут помочь в создании более эффективных стратегий для прогнозирования и лечения сердечно-сосудистых и мозговых заболеваний в процессе старения.

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