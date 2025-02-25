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Ученые раскрыли, как мозг принимает рискованные решения

NatNeuro: латеральная хабенула в головном мозге управляет склонностью к риску
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Depositphotos

Швейцарские ученые из Цюрихского университета обнаружили область мозга, отвечающую за принятие рискованных решений. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Команда провела эксперименты на мышах, в которых животным предлагали выбирать между «безопасным» (гарантированное вознаграждение) и «рискованным» (большое или маленькое вознаграждение с определенной вероятностью).

Оказалось, что грызуны, как и люди, демонстрируют стабильные предпочтения: около двух третей животных избегали риска, выбирая безопасный вариант, а остальные предпочитали риск.

С помощью методов двухфотонной кальциевой визуализации и оптогенетики, исследователи выяснили, что тот или иной выбор предсказывает активация нейронов в латеральной хабенуле — крошечной мозговой области, расположенной в эпиталамусе. Эти «селективные клетки предпочтения риска» работали в связке с медиальным гипоталамусом, который передает информацию о предпочтениях.

Интересно, что медиальный гипоталамус использует как возбуждающие (глутамат), так и тормозные (ГАМК) сигналы, что позволяет тонко регулировать активность латеральной хабенулы. Когда ученые подавили связь между этими областями, мыши теряли уверенность в выборе, что подтверждает их ключевую роль в принятии решений.

Открытие имеет важное значение для понимания таких состояний, как депрессия и зависимость, при которых латеральная хабенула часто гиперактивна. Исследователи надеются, что их работа поможет разработать новые методы лечения, основанные на регуляции активности этой области мозга.

Ранее ученые нашли связь между склонностью к риску и СДВГ у женщин.

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