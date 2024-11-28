Ученые нашли связь между склонностью к риску и СДВГ у женщин

Немецкие ученые из Боннского университета и других научных учреждений изучили связь между склонностью к рискованному поведению и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у мужчин и женщин. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychiatry.

СДВГ — состояние, которое поражает людей всех возрастов. В то время как у мужчин чаще диагностируется в детстве, у женщин с СДВГ, как правило, его не замечают или диагностируют в более позднем возрасте, отчасти потому, что симптомы часто проявляются по-другому.

В частности, у мужчин обычно наблюдается гиперактивное или импульсивное поведение, в то время как у женщин чаще наблюдаются эмоциональная дисрегуляция и интернализованные симптомы, такие как тревога или депрессия.

В новом исследовании приняли участие 29 взрослых с СДВГ (16 мужчин и 13 женщин) и 33 здоровых человека (14 мужчин и 19 женщин), все в возрасте от 18 до 60 лет. Участники выполнили модифицированную версию теста на риск с использованием аналогового воздушного шара, который предназначен для оценки рискованного поведения.

В задании участники видели на экране воздушный шар, который надувался автоматически. Больший воздушный шар увеличивал потенциальный денежный доход, но также увеличивал риск взрыва воздушного шара, что привело бы к потере всех собранных денег.

Во время выполнения задания исследователи регистрировали реакции проводимости кожи (SCR) для оценки физиологических изменений, связанных с эмоциональным возбуждением.

Результаты показали, что женщины с СДВГ демонстрировали значительно более рискованное поведение во время теста по сравнению с мужчинами с СДВГ.

Это повышенная готовность рисковать не наблюдалось в контрольной группе, что указывает на уникальное взаимодействие между полом и СДВГ в плане влияния на поведение при принятии решений. Интересно, что не было никаких существенных гендерных различий в физиологических реакциях, измеренных с помощью SCR.

Дальнейший анализ анкет самооценки показал, что женщины с СДВГ сообщали о более низкой чувствительности к собственному рискованному поведению, что указывает на потенциальный разрыв между самовосприятием и реальными тенденциями.

Ранее ученые нашли связь между СДВГ и тягой к любовным авантюрам.