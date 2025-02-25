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Ученые узнали цвет древних океанов Земли

NEE: миллиарды лет назад океаны Земли были зеленого оттенка
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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Японские ученые из Нагойского и Киотского университетов совместно с коллегами из других стран выяснила цвет древних океанов нашей планеты. Выводы специалистов основаны на результатах симуляций с учетом различных факторов окружающей среды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

В своем моделировании команда использовала данные химического состава атмосферы и океанов. Согласно расчетам, миллиарды лет назад в атмосфере было больше пара и углекислого по сравнению с нынешним днем. Это делало среду более кислой, ускоряя эрозию суши. В результате в море вымыло огромное количество железа.

Затем, в зависимости от его ионного заряда, металл делал воду коричневой, серой или зеленой.

Моделирование показало, что железо было заряжено трижды, что означало, что оно придавало воде океана зеленый оттенок, потому что гидроксид железа поглощает синий свет, а вода поглощает красный свет, оставляя зеленый свет, который отражается обратно в атмосферу.

Ученые также отметили, что в то же время цианобактерии в воде использовали хлорофилл для преобразования солнечного света в энергию. Они поглощали свет, делая оттенок океана еще насыщеннее.

Исследовательская группа предполагает, что этот период длился примерно от 3 млрд до 600 млн лет назад. Они также отмечают, что в это время мировые океаны были больше, из-за чего Земля из космоса казалась зеленой, а не синей планетой.

В период зеленого океана цианобактерии в море использовали энергию солнца для расщепления молекул воды на кислород и водород, выделяя оба газа в атмосферу. В конце концов, кислород начал бы доминировать и реагировать с железом, растворенным в морской воде, в результате чего океан медленно стал синим.

Ранее ученые предупредили о резком сокращении количества кислорода на Земле.

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