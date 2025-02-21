Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ сохранить силу мышц

JBC: кальций помогает сохранить силу мышц
close
Shutterstock

Исследователи из научно-исследовательского института RIKEN выяснили, что кальций играет ключевую роль в формировании мышечной ткани, помогая клеткам преобразовываться в мышечные волокна. Открытие может привести к новым методам лечения заболеваний, связанных с ослаблением мышц. Работа опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry (JBC).

Ранее было известно, что снижение уровня кальция в клетках вызывает стресс, который, вопреки ожиданиям, способствует развитию мышц. Однако новое исследование показало, что кальций также запускает процесс разрушения особых белков, регулирующих работу генов, что влияет на рост и формирование мышечной ткани.

Главную роль в этом процессе играет фермент кальпаин-5. Он активируется на ранних стадиях развития мышц и расщепляет белки, управляющие работой множества генов. Если уровень кальпаина-5 снижается, мышцы развиваются с нарушениями: вырабатывается меньше важных белков, а структура волокон оказывается дефектной.

Обычно организм сам поддерживает необходимый уровень кальция, который требуется для нормальной работы мышц, костей и нервной системы. Однако если у человека наблюдается дефицит этого минерала, то это может привести к ослаблению костей и мышечной слабости. Поэтому важно следить за тем, чтобы уровень кальция в организме оставался на должном уровне.

Результаты исследования изменяют представления о том, как формируются мышцы. Если раньше считалось, что процесс контролируется только специальными генами, то теперь стало ясно, что важную роль играет и разрушение уже существующих белков. Ученые планируют продолжить изучение этого механизма, чтобы лучше понять, как он влияет на рост и силу мышц.

Ранее ученые выяснили, что грибы помогут защититься от гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами