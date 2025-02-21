Назван простой способ сохранить силу мышц

Исследователи из научно-исследовательского института RIKEN выяснили, что кальций играет ключевую роль в формировании мышечной ткани, помогая клеткам преобразовываться в мышечные волокна. Открытие может привести к новым методам лечения заболеваний, связанных с ослаблением мышц. Работа опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry (JBC).

Ранее было известно, что снижение уровня кальция в клетках вызывает стресс, который, вопреки ожиданиям, способствует развитию мышц. Однако новое исследование показало, что кальций также запускает процесс разрушения особых белков, регулирующих работу генов, что влияет на рост и формирование мышечной ткани.

Главную роль в этом процессе играет фермент кальпаин-5. Он активируется на ранних стадиях развития мышц и расщепляет белки, управляющие работой множества генов. Если уровень кальпаина-5 снижается, мышцы развиваются с нарушениями: вырабатывается меньше важных белков, а структура волокон оказывается дефектной.

Обычно организм сам поддерживает необходимый уровень кальция, который требуется для нормальной работы мышц, костей и нервной системы. Однако если у человека наблюдается дефицит этого минерала, то это может привести к ослаблению костей и мышечной слабости. Поэтому важно следить за тем, чтобы уровень кальция в организме оставался на должном уровне.

Результаты исследования изменяют представления о том, как формируются мышцы. Если раньше считалось, что процесс контролируется только специальными генами, то теперь стало ясно, что важную роль играет и разрушение уже существующих белков. Ученые планируют продолжить изучение этого механизма, чтобы лучше понять, как он влияет на рост и силу мышц.

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