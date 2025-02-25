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Заваривание чая снижает содержание тяжелых металлов в питьевой воде, выяснили ученые

ACS: чай очищает воду от тяжелых металлов
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Исследователи из Северо-Западного университета в США выяснили, что чай обладает уникальной способностью очищать воду от тяжелых металлов. Экспериментально доказано, что при заваривании чайные листья адсорбируют опасные примеси, такие как свинец и кадмий, удаляя их из напитка. Работа опубликована в журнале ACS Food Science & Technology (ACS).

Ученые установили, что ионы тяжелых металлов прилипают к поверхности чайных листьев и остаются там до тех пор, пока использованный чайный пакетик или заварка не будут выброшены. Это позволяет чайному напитку естественным образом снижать концентрацию вредных веществ в воде.

«Мы не предлагаем использовать чай в качестве фильтра для воды», — отметил ведущий автор исследования Винайяк Дравид. — «Но наша работа показывает, что даже простое чаепитие может способствовать снижению уровня воздействия тяжелых металлов на организм».

Ученые протестировали различные виды чая: черный, зеленый, улун, белый, а также ромашковый и ройбуш. Также были исследованы различия между рассыпным чаем и чайными пакетиками.

Оказалось, что черный чай адсорбирует тяжелые металлы лучше других сортов благодаря морщинистой структуре листьев, образующейся при ферментации. При этом чем дольше заваривается чай, тем больше загрязняющих веществ он поглощает: заваривание в течение нескольких секунд малоэффективно, а при длительном настаивании, например, при приготовлении холодного чая, можно удалить почти все примеси.

Также авторы работы выяснили, что чайные пакетики из целлюлозы (бумажные) работают лучше, чем хлопковые и нейлоновые. Последние практически не удаляют тяжелые металлы, а нейлоновые к тому же выделяют микропластик.

По расчетам ученых, одна чашка чая, заваренная стандартным способом (1 пакетик на кружку, 3–5 минут), способна удалить до 15% свинца из воды. При увеличении времени заваривания эта эффективность возрастает.

Хотя чаепитие не может полностью заменить системы очистки воды, ученые считают, что регулярное употребление чая может положительно сказаться на здоровье, снижая риск болезней, связанных с накоплением тяжелых металлов в организме. Это может объяснить, почему в культурах, где чай является неотъемлемой частью рациона, реже встречаются сердечно-сосудистые заболевания и инсульты.

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