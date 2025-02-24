Зрачки меняют размер, когда мы дышим, выяснили ученые

Ученые из Каролинского института в Стокгольме и Университета Гронингена в Нидерландах обнаружили, что размер зрачков изменяется в такт дыханию. До сих пор было известно, что зрачки реагируют на освещение, фокусировку взгляда и эмоциональное возбуждение. Теперь исследователи добавили к этому списку еще один фактор. Работа опубликована в журнале The Journal of Physiology.

Выяснилось, что зрачки становятся больше во время выдоха и сужаются в начале вдоха. Этот процесс, получивший название «пупиллярный респираторный фазовый ответ», происходит автоматически и не контролируется сознанием.

Ученые провели серию экспериментов с участием более 200 человек, в ходе которых фиксировали изменения размера зрачков в разных условиях: при разном освещении, при изменении расстояния до объекта, во время выполнения когнитивных задач, а также при дыхании через нос и рот с разной скоростью. Независимо от обстоятельств зрачки всегда изменяли размер синхронно с дыханием.

Открытие может объяснить, почему восприятие окружающего мира изменяется в зависимости от дыхательного цикла. Во время выдоха, когда зрачки расширяются, человек лучше различает слабые объекты, особенно в периферическом зрении. Во время вдоха, когда зрачки сужены, увеличивается четкость изображения, что особенно важно при чтении или рассматривании деталей. Таким образом, зрение адаптируется в течение одного дыхательного цикла в зависимости от потребностей организма.

По мнению авторов работы, эффект может иметь значение для диагностики неврологических заболеваний, так как любые изменения в связи между дыханием и зрачковым ответом могут указывать на отклонения в работе нервной системы. Кроме того, исследование подтверждает, что мозг обрабатывает информацию не изолированно, а с учетом ритмов организма, таких как дыхание и сердцебиение. Это открывает новые направления для изучения того, как физиология человека влияет на его восприятие мира.

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