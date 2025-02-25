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Ученые разработали антибиотик, способный остановить «гонку вооружений» с бактериями

JACS: разработан новый препарат для лечения смертельных бактериальных инфекций
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Unsplash

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине представили перспективный препарат, способный остановить развитие устойчивых к антибиотикам бактерий еще до того, как они нанесут вред организму. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Антибиотики уже долгое время сталкиваются с кризисом эффективности: бактерии быстро адаптируются, развивая защитные механизмы, что вынуждает ученых разрабатывать все новые препараты.

«Бактерии становятся сильнее и находят способы защититься от антибиотиков», — объяснила ведущий автор исследования София Падилья.

Команда разработала новую версию ванкомицина — антибиотика, применяемого для лечения тяжелых инфекций. В отличие от классического препарата, новая молекула атакует сразу две важные части бактериальной оболочки. Такой двойной механизм действия усложняет появление устойчивости у бактерий.

«Это как схватить бактерию обеими руками и обездвижить ее», — пояснил соавтор работы профессор Джеймс Новик.

Если метод окажется успешным, он может помочь выйти из бесконечной гонки с бактериальной эволюцией и сократить необходимость в постоянной разработке новых антибиотиков. Ученые надеются, что их открытие вдохновит другие команды на поиск нестандартных решений в борьбе с антибиотикорезистентностью.

«Важно не просто улучшать существующие антибиотики, а искать принципиально новые подходы», — подчеркнула Падилья.

Ранее ученые выяснили, что бактерии побеждают новые антибиотики еще до их появления на рынке.

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