Бактерии побеждают новые антибиотики еще до их появления на рынке, выяснили ученые

STM: бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам еще на этапе их разработки

Почти сто лет назад Александр Флеминг, открывший пенициллин, предупредил о возможных опасностях злоупотребления антибиотиками. Теперь исследователи из Венгрии и Китая подтвердили его опасения, выявив тревожную тенденцию: бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам еще на этапе их разработки. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine (STM).

Ученые сосредоточились на Staphylococcus aureus — бактерии, которая может быть безвредной частью микрофлоры человека, но также способна вызывать серьезные инфекции и оказывать устойчивость к лечению. Исследование показало, что многие штаммы S. aureus не только устойчивы к существующим антибиотикам, но и быстро приспосабливаются к новым препаратам еще до того, как они проходят клинические испытания.

Как отмечает ведущий автор исследования Ана Мартинс из Центра биологических исследований в Сегеде, бактерии обладают уникальной способностью адаптироваться к антибиотикам за счет генетических мутаций и мобильных элементов ДНК. Этот процесс позволяет S. aureus эффективно блокировать действие даже самых перспективных препаратов.

Исследователи протестировали восемь экспериментальных и недавно одобренных антибиотиков. Из всех протестированных антибиотиков только один, SCH79797, пока не продемонстрировал устойчивости со стороны бактерий. Однако даже самые перспективные кандидаты, такие как афабацин и тейксобактин, потерпели поражение.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, антибиотикорезистентность станет одной из главных причин смертности уже к 2050 году. При этом фармацевтические компании сокращают финансирование разработок новых антибиотиков, усугубляя кризис.

Ученые подчеркивают, что ключ к решению проблемы — прогнозирование устойчивости бактерий еще на этапе разработки лекарств. Это поможет создавать более эффективные препараты и избежать быстрой потери их эффективности после выхода на рынок.

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