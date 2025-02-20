Редкий секс повышает риск депрессии у женщин, подтвердили ученые

Ученые из Первой дочерней больницы Аньхойского Медицинского университета (Китай) установили, что между низкой сексуальной активностью (менее 11 половых контактов за 12 месяцев) и депрессией у женщин есть взаимосвязь. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (TJSM).

В исследовании приняли участие более шести тысяч американок в возрасте от 20 до 59 лет. Ученые проанализировали медицинские данные участниц и попросили их сообщить о частоте сексуальной активности.

Среди общего числа испытуемых 1869 (30,84%) сообщили, что занимаются сексом от нуля до 11 раз в год. Такая частота половых контактов была охарактеризована исследователями как низкая. Дальнейший анализ показал, что у участниц из этой группы риск развития депрессии был выше, чем у тех, кто занимался сексом чаще. Об этом свидетельствовали результаты анкетирования.

Ученые добавили, что такая связь сохранялась даже после учета уровня образования, ИМТ, состояния здоровья, наличия вредных привычек и проблем со сном, однако варьировалась в зависимости от семейного положения. Исследователи предполагают, что связь между низкой сексуальной активностью и депрессией может быть двунаправленной. Они уточнили, что редкий секс может выступать фактором ухудшения психического здоровья, так же, как и депрессия способна привести к утрате интереса к половой жизни.

Ранее ученых озадачил странный случай аномального повышения сексуального влечения.