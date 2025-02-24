Врач назвала самое опасное для здоровья масло

Самым вредным для организма можно назвать сливочное масло, если употреблять его в чрезмерных количествах, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

Употребление 10 граммов сливочного масла ежедневно может быть частью сбалансированного рациона.

«Однако стоит уменьшить потребление насыщенных жиров из сливочного, кокосового масла и гхи при заболеваниях печени (гепатит, цирроз, жировой гепатоз), высоком уровне холестерина и атеросклерозе, панкреатите, синдроме раздраженного кишечника, диарее и воспалительных заболеваниях кишечника. Кроме того, регулярное употребление сливочного масла в больших количествах может повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и соответственно увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Островская.

Эти масла также могут быть полезны, но важно помнить об их ограниченном потреблении. Избыток насыщенных жиров может привести к нежелательным последствиям и развитию таких заболеваний, как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт).

«Однако стоит отметить, что сливочное масло также содержит полезные полиненасыщенные жиры, поэтому полностью от него отказываться не нужно. Но лучше сократить его потребление. А вот умеренное потребление растительных масел (оливковое, льняное, рапсовое) не вредит организму даже при хронических заболеваниях», — добавила доктор.

Подробнее о том, чем полезны различные виды масел, в каком из них содержится больше всего Омега-3 и когда от масла нужно отказаться совсем — в материале «Газеты.Ru».

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